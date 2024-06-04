Çin'in Sichuan eyaleti, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için İstanbul'da konferans düzenledi - Son Dakika
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Çin'in Sichuan eyaleti, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için İstanbul'da konferans düzenledi

Çin'in Sichuan eyaletinden üst düzey bir heyet, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir konferans düzenledi. Konferansa iş dünyası liderleri ve hükümet yetkilileri de katıldı. Konferansta, Sichuan pazarı hakkında bilgi edinme ve işbirliği fırsatları araştırma imkanı sunuldu. İki ülke arasındaki ticaretin yükselişine dikkat çekilerek, dijital teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlarda büyük işbirliği fırsatları olduğu vurgulandı. Konferansın ardından çeşitli alanlardaki ortak geliştirme projeleri için imza töreni düzenlendi.

04.06.2024 13:55
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İSTANBUL, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletinden üst düzey bir heyet, eyaletin Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir konferans düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'na aralarında iş dünyası liderleri ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 100'den fazla Türk ve Çinli konuk katıldı.

Çin Komünist Partisi Sichuan Eyalet Komitesi Sekreteri Wang Xiaohui konferansta yaptığı konuşmada, etkinliğin Türk iş insanlarına Sichuan pazarı hakkında daha fazla bilgi edinme ve pazara giriş fırsatlarını araştırma olanağı sunduğunu söyledi.

Wang, başta yeşil enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin, iki iş topluluğunun kazan-kazan temelinde büyümesini sağladığını kaydetti.

Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin iki ülke arasındaki ticaretin yükselişine dikkat çekerek, özellikle dijital teknoloji ve yeşil enerji gibi teknoloji alanlarında gelecekte büyük işbirliği fırsatları bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan ise kentleşme konusunda Çin'in paylaşabileceği çok şey bulunduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sichuan ile ilişkileri artırmaya tamamen açık olduğunu söyledi.

Konferansın ardından tekstil, elektronik ticaret, geleneksel tıp ve havacılık gibi çeşitli alanlardaki ortak geliştirme projeleri için imza töreni düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan eyaleti, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için İstanbul'da konferans düzenledi - Son Dakika

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