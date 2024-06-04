Çin'in Sichuan eyaleti, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için İstanbul'da konferans düzenledi

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İSTANBUL, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletinden üst düzey bir heyet, eyaletin Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir konferans düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'na aralarında iş dünyası liderleri ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 100'den fazla Türk ve Çinli konuk katıldı.

Çin Komünist Partisi Sichuan Eyalet Komitesi Sekreteri Wang Xiaohui konferansta yaptığı konuşmada, etkinliğin Türk iş insanlarına Sichuan pazarı hakkında daha fazla bilgi edinme ve pazara giriş fırsatlarını araştırma olanağı sunduğunu söyledi.

Wang, başta yeşil enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin, iki iş topluluğunun kazan-kazan temelinde büyümesini sağladığını kaydetti.

Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin iki ülke arasındaki ticaretin yükselişine dikkat çekerek, özellikle dijital teknoloji ve yeşil enerji gibi teknoloji alanlarında gelecekte büyük işbirliği fırsatları bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan ise kentleşme konusunda Çin'in paylaşabileceği çok şey bulunduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sichuan ile ilişkileri artırmaya tamamen açık olduğunu söyledi.

Konferansın ardından tekstil, elektronik ticaret, geleneksel tıp ve havacılık gibi çeşitli alanlardaki ortak geliştirme projeleri için imza töreni düzenlendi.