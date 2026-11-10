Çin\'in Xuelong gemisi 43. Antarktika seferinde ekvatoru geçti

Çin'in Xuelong gemisi 43. Antarktika seferinde ekvatoru geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in 43. Antarktika seferi kapsamındaki Xuelong adlı kutup araştırma gemisi, 10 Kasım'da ekvatoru aşarak güney yarımküreye vardı. Gemi, seferin güney yarımküre bölümüne böylece geçmiş oldu.
XUELONG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kutup araştırma gemisi Xuelong, ülkenin 43. Antarktika seferi kapsamında ekvatoru aşarak güney yarımküreye ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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