Çin, İran'a Hava Savunma Sistemleri Göndermeye Hazırlanıyor

Çin'in gelecek birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

CNN'in haberine göre, güncel ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina olup ismi verilmeyen üç kaynak, Çin'in birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti.

Kaynaklardan ikisi, Çin'in sevkiyatları "gerçek menşesini gizlemek için" üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu savundu.

Kaynaklar, Çin'in söz konusu sevkiyatta İran'a MANPAD olarak bilinen omuzdan ateşlenen hava savunma füze sistemleri göndermeyi planladığını ileri sürdü.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü, "Çin, çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır; söz konusu bilgi doğru değildir." ifadesiyle iddiaları yalanladı.

Sözcü ayrıca, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, uluslararası yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmektedir. ABD tarafını, asılsız iddialarda bulunmaktan, kötü niyetle bağlantılar kurmaktan ve sansasyonel haberler yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz; ilgili tarafların gerginliği azaltmaya yönelik daha fazla çaba sarf etmesini umuyoruz." dedi.