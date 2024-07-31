Çin, İran'da Hamas liderine yapılan suikastı kınadı

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Çin, İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı kınadı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Lin, her türlü suikast ve şiddet eylemine kesinlikle karşı çıktıklarını ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Pekin'in, "bu olayın bölgesel durumda daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceğinden derin endişe duyduğunu" belirten Lin, Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.