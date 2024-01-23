Çin, İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine destek veriyor

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde, iki ülkenin ihtiyaçları temelinde olumlu ve yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye istekli olduklarını söyledi.

Pazartesi günkü olağan basın toplantısında Çin'in İran ve Pakistan arasındaki arabuluculuğuna ilişkin bir soruya yanıt veren sözcü, Çin'in iki ülke ile yakın iletişimi sürdürdüğünü vurguladı.

Wang, İran ve Pakistan'ın dostane komşular olduğunu ve her iki ülkenin de Çin'in iyi dostları olduğunu söyledi.

Sözcü, "Çin bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı korumaya kararlı olup, İran ile Pakistan'ın farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla uzlaştırmaya devam etmesini destekliyor" dedi.

Wang ayrıca, "İki ülkenin ihtiyaçları temelinde, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu ve yapıcı bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.