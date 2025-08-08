Çin, İsrail'in Gazze Planına Tepki Gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, Tel Aviv yönetimine bunun bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Guo, söz konusu işgal kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, bu kararın bir an önce sonlandırılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Guo, "Gazze'deki insani krizin sona ermesinin tek yolu acil bir ateşkestir." ifadesini kullandı.

Sözcü Guo Çin'in, bölgedeki durumun bir an önce düzelmesi ve Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunun altını da çizdi.

İşgal kararı

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.