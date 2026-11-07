Çin İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtılan ürün sayısı 480'i aşarak rekora işaret ediyor - Son Dakika
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Çin İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtılan ürün sayısı 480'i aşarak rekora işaret ediyor

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Çin İthalat Fuarı\'nda ilk kez tanıtılan ürün sayısı 480\'i aşarak rekora işaret ediyor
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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 5-10 Kasım'da Shanghai'da düzenleniyor; fuarda dünyada, Asya'da veya Çin'de ilk kez tanıtılan 480'den fazla ürün yer alıyor ve bu sayı fuar tarihinde rekora işaret ediyor. Fuara 4.142 yabancı katılımcı katılıyor.

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtılan ileri teknoloji ürünler yoğun ilgi görüyor.

Etkinlikte dünyada, Asya'da veya Çin'de ilk kez tanıtılacak 480'den fazla ürün yer alıyor. Bu sayı, fuar tarihinde ilk kez tanıtılacak ürünler açısından rekora işaret ediyor.

5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri de dahil olmak üzere 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiTeknoloji10 KasımShanghaiEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtılan ürün sayısı 480'i aşarak rekora işaret ediyor - Son Dakika
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