Çin İthalat Fuarı\'nda ilk kez tanıtılan ürün sayısı 480\'i aşarak rekora işaret ediyor

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtılan ileri teknoloji ürünler yoğun ilgi görüyor.

Etkinlikte dünyada, Asya'da veya Çin'de ilk kez tanıtılacak 480'den fazla ürün yer alıyor. Bu sayı, fuar tarihinde ilk kez tanıtılacak ürünler açısından rekora işaret ediyor.

5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri de dahil olmak üzere 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.