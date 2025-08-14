Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği yetkilisi Yokochi Akira'yı, Tayvan meselesi ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliği konusunda "ciddi endişeleri" dile getirmek için çağırdı.
Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmek için çağırılan Japon yetkiliye ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Dairesi Genel Müdürü Liu Jinsong'un, Çin'deki Japonya Büyükelçiliği yetkilisi Yokochi Akira'yı, bakanlığa çağırdığı ifade edildi.
Bakanlıkta Japon yetkiliye, Tayvan sorunu ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliği konusunda "ciddi endişelerin" dile getirildiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Çin, Japon Yetkiliyi Tayvan Meselesi İçin Çağırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?