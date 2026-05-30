Çin, Japonya ve Filipinler'i Deniz Görüşmelerinde Kınadı

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya ile Filipinler arasında yürütülen sözde deniz yetki alanı sınırlandırma görüşmelerini esefle kınadıklarını ve buna şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı'nın Japonya ziyareti sırasında iki ülke, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin görüşmelerin başlatıldığını duyuran ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Mao cuma günkü basın toplantısında, iki ülkenin sınırlandırmada bulunacağı bölgenin, Çin'in Taiwan adasının doğusunda bulunduğunu belirterek, Çin'in iç hukuku ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuk uyarınca bu alanda münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı haklarına sahip olduğunu söyledi.

Japonya ile Filipinler arasında yürütülen sözde deniz yetki alanı sınırlandırma görüşmelerinin Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Mao, iki ülkeye diplomatik kanallar aracılığıyla ciddi protestolarını ilettiklerini vurguladı.

Mao, söz konusu görüşmelerin tamamen yasadışı, hükümsüz ve geçersiz olduğunu, Çin'in Taiwan adasının doğusundaki deniz alanlarına ilişkin hak iddialarını ve yasal haklarını kullanmasını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ifade etti.

Mao, "Çin, Japonya ve Filipinler'e Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını ihlal eden her türlü adıma derhal son verme ve bölgesel barış ile istikrarı korumak için somut adımlar atma çağrısında bulunmaktadır" dedi.