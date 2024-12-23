Çin, Kanadalı Kurumlara Yaptırım Getirdi

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BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanadalı bazı kurum ve görevlilere yönelik karşı önlemler alınmasına ilişkin kararname yayımladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 15 sayılı kararnamesi olarak 21 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan karar, aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası'nın 3, 4, 5, 6, 9 ve 15. maddeleri uyarınca, bazı Kanadalı kurum ve görevlilere yönelik karşı önlemler alındı.

"Uygur Haklarını Savunma Projesi" ve "Kanada- Tibet Komitesi'ne" ait Çin'deki taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer mal varlıkları dondurularak Çin'deki tüm kuruluş ve bireylerin bunlarla işlem, işbirliği ve diğer faaliyetlerde bulunması yasaklandı.

"Uygur Haklarını Savunma Projesi" ve "Kanada-Tibet Komitesi" görevlilerinin Çin'deki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer mal varlıkları da dondurularak Çin'deki tüm kuruluş ve bireylerin bu kişilerle iş, işbirliği ve diğer faaliyetlerde bulunması yasaklandı. Söz konusu kişilerin Çin'e vize almaları ya da (Hong Kong ve Makao dahil) ülkeye giriş yapmaları yasaklandı.