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Çin Komünist Partisi Heyeti ABD'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi Heyeti ABD'de Temaslarda Bulundu

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao liderliğindeki bir heyet, ABD'de temaslarda bulundu. Heyet, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Baş Yardımcısı Jon Finer ve diğer önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için adımlar atılacağı vurgulandı.

Çin Komünist Partisi Heyeti ABD\'de Temaslarda Bulundu
14.01.2024 - 10:45,
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SAN FRANCİSCO, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao liderliğindeki bir heyet, 8-13 Ocak tarihlerinde ABD'de temaslarda bulundu.

Liu ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Baş Yardımcısı Jon Finer, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden federal senatör ve temsilciler ile San Francisco Belediye Başkanı London Breed'in yanı sıra ABD'deki finans, sanayi ve ticaret, düşünce kuruluşu ve medya gibi sektörlerden profesyonellerle bir araya geldi.

Çin-ABD Track 1.5 Diyaloğu kapsamındaki sempozyuma da katılan Liu, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşma yaptı.

Liu ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.

Heyet, temasları sırasında Çin'in kalkınma hedefleri, Çin-ABD ilişkileri ve küresel yönetim konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde her iki taraf da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmeye devam edeceklerini ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi yönünde somut adımlar atacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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