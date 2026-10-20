Çin, kültür ve turizmde yapay zeka için dijital varlık ticareti mekanizması geliştirecek - Son Dakika
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Çin, kültür ve turizmde yapay zeka için dijital varlık ticareti mekanizması geliştirecek

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Çin, kültür ve turizmde yapay zeka için dijital varlık ticareti mekanizması geliştirecek
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Çin, dijital kültürel varlıkların mülkiyeti, fiyatlandırılması ve ticareti için mekanizmalar geliştirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Zhou Hanping, kültürel üretim ve turizm hizmetlerine yapay zeka entegrasyonu için 14 pilot proje başlatıldığını söyledi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin, kültür ve turizm sektörlerinde yapay zeka kullanımını artırma çalışmaları kapsamında dijital kültürel varlıkların mülkiyeti, fiyatlandırılması ve ticaretine yönelik mekanizmalar geliştireceğini duyurdu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Zhou Hanping pazartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, yapay zekanın kültürel üretim, kamu hizmetleri, somut olmayan kültürel mirasın aktarımı, turizm hizmetleri ve piyasa yönetişimine entegrasyonunu teşvik etmeyi planladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu 9 Çinli kurum tarafından pazartesi günü ticaretin bilim ve teknoloji yoluyla geliştirilmesine yönelik bir kılavuz yayımlandı.

Kılavuza göre Çin, özgün kültür ve turizm ürünleri ve akıllı hizmetler geliştirmek ve hizmet yelpazesini genişletmek için yapay zeka, genişletilmiş gerçeklik ve diğer teknolojilerin bir arada kullanımını teşvik edecek.

Zhou, kültür ve turizm alanında yapay zeka uygulamalarına yönelik 14 pilot proje başlattıklarını kaydetti. Bakanlık tarafından geçen hafta yayımlanan listeye göre pilot program müzeleri, tiyatroları, kar turizmini ve yabancı turist deneyimi gibi alanları kapsıyor.

Kılavuz ayrıca yerel yönetimlerin yaya caddeleri, ticaret bölgeleri ve turistik merkezler gibi kritik noktalarda dijital ve fiziksel deneyimleri bir araya getiren yeni tüketim alanları geliştirmesini teşvik ediyor.

Sürükleyici kültürel deneyimler, dijital gösteriler ve akıllı turizm hizmetleri gibi yeni ürünlere değinen Zhou, "Yükselen kültür ve turizm biçimleri iç talebin, istihdamın, piyasa canlılığının ve tüketici güveninin önemli itici güçleri haline geldi" dedi.

Zhou, ülke genelindeki işletmeleri yerel kaynaklara dayalı özgün kültür ve turizm ürünleri geliştirmeleri için teşvik etmeyi sürdüreceklerini, ayrıca nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla üniversiteler, araştırma kurumları ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki ortak eğitim çalışmalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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