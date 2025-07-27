Çin, Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İçin İşbirliği Çağrısı Yapıyor

SHANGHAİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımına rehberlik edecek geniş bir mutabakat içeren küresel çerçeve ve kuralların en kısa sürede oluşturulması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun bu alanın ortak yönetişimine daha fazla önem vermesi gerektiğini belirtti.

Li, cumartesi günü Shanghai'da düzenlenen 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çin, küresel yapay zeka yönetişimine büyük önem veriyor ve daha fazla Çin usulü çözüm sunarak çok taraflı ve ikili işbirliğini aktif olarak teşvik ediyor" dedi.

Başbakan, Çin hükümetinin küresel çerçevede yapay zeka alanında işbirliği yapacak bir örgüt kurulmasını önerdiğini söyledi.

Büyük dil modelleri, çok modlu büyük modeller ve somutlaştırılmış yapay zeka gibi alanlarda hızlı ilerleme kaydedildiğini belirten Li, bunun yapay zeka gelişimini daha yüksek verimlilik ve zeka düzeyine doğru yönelttiğini ifade etti.

Yapay zekanın çeşitli sektörleri güçlendirmeye ve evlere girmeye başladığını, ekonomik büyümenin yeni motoru olarak ortaya çıktığını söyleyen Li, yapay zekanın getirdiği risk ve zorlukların yaygın endişe yarattığına işaret etti.

Li, yapay zekanın gelişimi ile güvenli kullanımı arasında nasıl bir denge kurulacağı konusunda daha fazla fikir birliği sağlanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Teknolojinin ne kadar evrilirse evrilsin, insanların kullanabileceği ve kontrol edebileceği bir araç olarak kalması gerektiğini vurgulayan Li, yapay zekanın insanlığa fayda sağlayan uluslararası bir kamu malı haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Daha fazla ülke ve grubun yapay zekadan faydalanabilmesi için evrensel erişimin sağlanması amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade eden Li, "Çin, yapay zeka geliştirme deneyimi ve teknolojik ürünlerini paylaşarak, özellikle Küresel Güney'deki ülkeler olmak üzere, dünya genelindeki ülkelerin kapasite geliştirme çabalarını güçlendirmeye hazır" dedi.

Daha çığır açıcı sonuçlar elde etmek için inovasyon konusunda daha fazla işbirliği yapılmasını öneren Li, Çin'in diğer ülkelerle ortak teknik araştırmalar yapmaya hazır olduğunu ve açık kaynak teknolojisi ve ürünlerini paylaşma konusunda daha açık olacağını ifade etti.

Açılış törenine Çin ve yurt dışından binden fazla sektör, üniversite ve araştırma enstitüsü temsilcisi ile yetkilisi katıldı.

Konferans sonunda küresel yapay zeka yönetişimi için eylem planı yayımlandı.