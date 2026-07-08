Çin, Laboratuvar Astrofiziği İçin Yeni Araştırma Platformu Kuruyor - Son Dakika
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Çin, Laboratuvar Astrofiziği İçin Yeni Araştırma Platformu Kuruyor

Çin, Laboratuvar Astrofiziği İçin Yeni Araştırma Platformu Kuruyor
08.07.2026 16:45
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Shanghai Jiao Tong Üniversitesi, laboratuvar astrofiziği için ilk özel araştırma platformunu inşa ediyor.

SHANGHAİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Jiao Tong Üniversitesi bünyesindeki Tsung-Dao Lee Enstitüsü, Çin'in laboratuvar astrofiziği alanındaki ilk özel araştırma platformunun inşasını hızlandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırma platformu, 3 petavat gücünde yüksek enerjili femtosaniye lazeri, çift ışınlı 700 joule nanosaniye lazeri ve 90 MeV elektron hızlandırıcısını tek bir deneysel tesiste bir araya getirecek. Tesis tamamlandığında, laboratuvar astrofiziği ile diğer yüksek enerji yoğunluklu fizik alanlarında yürütülecek araştırmaları destekleyecek.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Laboratuvar Astrofiziği İçin Yeni Araştırma Platformu Kuruyor - Son Dakika

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