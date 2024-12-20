Çin-Latin Amerika İlişkileri Güçleniyor

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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin- Latin Amerika işbirliğinin iki taraftaki halkların çıkarlarına hizmet ettiğini ve her iki tarafın da gönüllü tercihi olduğunu söyledi.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde "Çin, Latin Amerika'da Neyi Doğru Yaptı?" başlıklı makalede Çin'in Latin Amerika'da büyük yatırımlar yapma ve uzun süredir göz ardı edilen kalkınma açıklarını giderme vaadinin, ABD liderliğindeki Batı'nın ideolojiler hakkındaki kibirli söylemleriyle tezat oluşturduğu belirtilmişti.

Makaledeki bu ifadelerle ilgili yorum yapan Lin, "Çin, Latin Amerika ile dostluk ilişkilerini geliştirirken karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini her zaman gözetti. Çin ve Latin Amerika arasında sıfır toplamlı ve kazananın her şeyi aldığı jeopolitik hesaplar yok. Sadece ortak ilerleme için samimi karşılıklı destek ve işbirliği var" dedi.

Lin, Peru'nun Chancay Limanı'ndan Shanghai'a yola çıkan ilk geminin çarşamba günü Shanghai limanına giriş yaparak ilk Chancay-Shanghai gidiş-dönüş seferinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Sözcü, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Çinli şirketler tarafından inşa edilen 1 Numaralı Metro Hattı'nın tamamlanmasıyla kent sakinlerinin metro hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Arjantin'de Helios rüzgar enerjisi kümesinin 360.000 haneye temiz enerji sağladığını, Jamaika'daki ilk modern karayolunun ise güney ve kuzey kıyıları arasındaki trafik süresini yarıdan fazla kısalttığını söyleyen Lin, Çin- Bolivya uydu işbirliğiyle de yarım milyon hanenin televizyon yayınlarına ücretsiz erişiminin sağlandığını ifade etti.

Lin, "Bunlar ve bunlar gibi pek çok proje, Latin Amerika ülkelerine somut katkılar sağlayarak yerel halkın yaşamlarını daha iyi hale getirdi" dedi.

Lin, dünya yeni bir çalkantı ve dönüşüm sürecinden geçerken "Çin rüyasıyla" "Latin Amerika ve Karayipler rüyası" arasındaki bağlantı ve karşılıklı öğrenmeyi arttırmak için çalışmaya ve bu ülkelerle dayanışma ve işbirliği yaparak birbirine karşılıklı destek olmaya hazır olduklarını söyledi.