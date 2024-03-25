Çin Maliye Bakanı, 2024'te Ülkenin Yüksek Kaliteli Kalkınmasını İleri Taşımak İçin Görevleri Açıkladı

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BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, bakanlığın 2024'te ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasını ileri taşımak üzere yerine getireceği önemli görevleri ana hatlarıyla açıkladı.

Pazar günü Beijing'de başlayan 2024 Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Lan, bakanlığın inovasyon, sanayi güncellemeleri ve geleceğin sektörlerinin gelişimine yönelik finansal desteği artırmak suretiyle kaliteli yeni üretim güçlerinin gelişimini hızlandıracağını söyledi.

Lan, iç talebin ekonomik büyümeyi hızlandırmadaki rolünü artırmak üzere bakanlığın karlı yatırımları genişletmeye ve potansiyel tüketimi canlandırmaya odaklanacağını da belirtti.

Bu bağlamda bakanlığın geniş kapsamlı ekipman yenilemelerini ve tüketim malları ticaretini destekleyeceğini kaydeden Lan, vergi indirimleri ve devlet alımlarında tüm işletme türlerine adil muamele edileceğini sözlerine ekledi.

Lan ayrıca bakanlığın eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve çevrenin korunmasına daha fazla kaynak tahsis ederken, makroekonomik politikalar konusunda önde gelen diğer ekonomilerle de iletişimi yoğunlaştıracağını belirtti.

Bakan, ülkenin finans ve vergi reformlarının ilerletilmesine yönelik çalışmaların yapılacağını da ifade etti.

Bu yılın Çin hükümet çalışma raporuna göre bütçe açığının GSYİH'ye oranı 2024 yılı için yüzde 3 olarak belirlendi. Bu oran 4,06 trilyon yuan (yaklaşık 572 milyar ABD doları) tutarında bir açık anlamına geliyor. Söz konusu rakam ise 2023'ün başında öngörülen rakamdan 180 milyar yuan daha fazla.