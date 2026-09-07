Çin, Nepal sınırındaki heyelanın ardından 1.720 Nepalliye yardım ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Nepal sınırındaki heyelanın ardından 1.720 Nepalliye yardım ulaştırdı

Çin, Nepal sınırındaki heyelanın ardından 1.720 Nepalliye yardım ulaştırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından 1.720 Nepalli bölge sakinine yardım ulaştırdı. Heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükselirken, 519 kişiden hala haber alınamıyor.

GYİRONG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından 1.720 Nepalli bölge sakinine yardım ulaştırdı.

Acil durum müdahale ve kurtarma yetkilileri tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre Nepal'de yüksek irtifada meydana gelen buzul çökmesiyle tetiklenen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 43'e ulaştı, 519 kişiden hala haber alınamıyor.

Gyirong ilçesinde çalışan veya ticaret yapan çok sayıda Nepalli bölge sakini, sınır kapısını vuran heyelanın ardından mahsur kalmıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Acil Durum, Ağustos, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Nepal sınırındaki heyelanın ardından 1.720 Nepalliye yardım ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:08:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Nepal sınırındaki heyelanın ardından 1.720 Nepalliye yardım ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement