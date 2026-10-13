Çin, NEV ihracatında KDV iadesini 1 Nisan 2027'de yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, NEV ihracatında KDV iadesini 1 Nisan 2027'de yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, NEV ihracatında KDV iadesini 1 Nisan 2027\'de yüzde 13\'ten yüzde 9\'a düşürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, NEV ihracatında KDV iadesini 1 Nisan 2027 itibarıyla yüzde 13'ten yüzde 9'a indirecek; elektronik sigara cihazlarında iadeler aynı tarihte kaldırılacak. Karar, yurtdışı pazarlara yönelen üreticileri etkileyecek; tüketim vergisine tabi ürünlerdeki düzenlemeler sürecek.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin, yeni enerjili araçların (NEV) ihracatında katma değer vergisi (KDV) iadesi oranını 1 Nisan 2027 itibarıyla yüzde 13'ten yüzde 9'a düşüreceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nden pazartesi günü yayımlanan ortak açıklamaya göre, elektronik sigara cihazları ve ilgili ürünlere yönelik ihracat KDV iadeleri de aynı tarihten itibaren tamamen kaldırılacak.

Açıklamada, tüketim vergisine tabi ürünlere yönelik ihracat tüketim vergisi politikalarının değişmeyeceği belirtilirken, mevcut vergi iadesi veya muafiyet düzenlemelerinin geçerliliğini koruyacağı bildirildi.

Çin, ihracat vergi iadesi politikalarını optimize etme çalışmalarını sürdürüyor.

Fotovoltaik ürünlere yönelik ihracat KDV iadesini 1 Nisan 2026 itibarıyla kaldıran Çin, batarya ürünleri için iade oranını da aynı tarihte yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşürmüştü. Batarya ürünlerine uygulanan vergi iadeleri, 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen sonlandırılacak.

Çin, bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsayan NEV sektöründe dünyanın en büyük pazarı konumunda. Sektör son yıllarda hızla genişlerken, otomobil üreticileri büyüme için yurtdışı pazarlara giderek daha fazla yöneliyor.

Son verilere göre Çin'in araç ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 1,053 milyon adede ulaştı. Bu rakama, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katın üzerinde artış gösteren 571 bin adet NEV de dahil oldu. NEV'ler, üst üste dördüncü ayda da toplam araç ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiOtomobilEkonomiEnerjiGüncelNevSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:28:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin, NEV ihracatında KDV iadesini 1 Nisan 2027'de yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei