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CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde düzenlenen 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile birlikte ortak basın toplantısına katıldı, 1 Aralık 2024.

Wang, pazar günü beş Orta Asya ülkesinin dışişleri bakanlarının katıldığı 5. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)