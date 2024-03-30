Çin-Orta Asya İşbirliği Mekanizması Sekretaryası Şian'da Kuruldu

Çin ile 5 Orta Asya ülkesini bir araya getiren Çin-Orta Asya İşbirliği Mekanizmasının sekretaryasının, Çin'in Şian şehrinde kurulduğu bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yer aldığı sekretaryanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, törene kutlama mesajları gönderdi.
Çinli Bakan Vang, mesajında, 4 yıl önce dışişleri bakanları düzeyinde başlayan Çin-Orta Asya diyaloğunun önemli bir aşamaya ulaştığını, sekretaryanın kuruluşunun 6 ülkenin kalkınma ve işbirliği alanında birlikte çalışma kararlılığını uluslararası topluma gösterdiğini belirtti.
Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanları da mesajlarında, sekretaryanın kuruluşunun Çin-Orta Asya işbirliğine yeni bir ivme sağlamasını umduklarını dile getirdi.
Çin-Orta Asya diyaloğunun kalıcı bir işbirliğine dönüştürülmesine, Mayıs 2023'te ilk kez düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nde karar verilmişti.
6 ülkenin liderleri, zirvenin iki yılda bir düzenli toplanması ve işbirliği mekanizması için Çin'de bir sekretarya kurulmasını kararlaştırmıştı.
Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki "C+C5" adı verilen işbirliği, ilk kez 2020'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıyla başlamıştı. 6 ülkenin dışişleri bakanları, daha sonra 2021 ve 2022'de çevrim içi toplantılar yapmış, 2023'te ise Şian şehrinde bir araya gelerek grubun ilk liderler zirvesini aynı yılın mayıs ayında bu şehirde yapmasına karar vermişti.
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