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Çin-Orta Avrupa Fuarı Başladı

Çin-Orta Avrupa Fuarı Başladı
23.05.2025 16:45
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Ningbo'da açılan fuarda, 8.000 ürün sergileniyor ve 10 milyar yuan değerinde anlaşma bekleniyor.

NİNGBO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki geniş işbirliği potansiyelini ortaya çıkaran 4. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Uluslararası Tüketim Malları Fuarı kapılarını açtı. Perşembe günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde başlayan fuarda şarap ve peynir gibi geleneksel ürünlerden sanal gerçeklik gözlükleri gibi son teknoloji cihazlara kadar 8.000'den fazla ürün sergileniyor.

Pazar gününe kadar sürecek olan fuara 14'ü Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın da bulunduğu diğer 9 ülkeden de toplam 435 firma katılıyor.

Toplam 1.028 yerli şirket de etkinliğe katılarak yerel özgün endüstrilerini ve rekabetçi tüketim mallarını sergiliyor. Etkinlik ayrıca 72 ülke ve bölgeden 3.000'den fazla denizaşırı alıcıyı da kendine çekiyor. Organizatörlere göre, etkinlik sırasında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yaklaşık 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) değerinde geçici ithalat anlaşmalarına varılması bekleniyor.

Fuarda, geleneksel tüketim mallarının yanı sıra, uçak, sanal gerçeklik cihazları, tıbbi ekipman ve insansı robotlar gibi kategorilerdeki yenilikçi atılımları sunmak üzere geniş bir platform olarak hizmet veren öncü dijital ve akıllı teknolojiler de sergileniyor.

Zhejiang eyalet hükümeti ve Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve ilki 2019 yılında düzenlenen fuar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ürünlerin Çin pazarına ihracatının artırılmasında ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği konusunda karşılıklı anlayışın pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verileri, 2024 yılında Çin'in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile ticaretinin bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 142,3 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Avrupa, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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