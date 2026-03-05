Çin Orta Doğu'da Barış Arayışında - Son Dakika
Çin Orta Doğu'da Barış Arayışında

05.03.2026 15:27
Çin, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran ile Körfez ülkeleri arasında arabuluculuk yapacak.

Çin Dışişleri Vang Yi, ülkesinin, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran'ın Orta Doğu'da Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri hedef almasıyla tırmanan gerilimde, Körfez ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanı Vang, dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Vang, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmesinde, Çin'in tırmanan gerilimde barışa yönelik yapıcı rol oynamayı istediğini, bu doğrultuda Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni arabuluculuk için bölgeye yollayacağını belirtti.

Çin'in Orta Doğu'da yayılan çatışmanın Körfez ülkelerini etkilediğini görmeyi istemediğini ifade eden Vang, her ne gerekçeyle olursa olsun ayrım gözetmeyen güç kullanımının kabul edilemeyeceğini, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere her türlü saldırının kınanması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Suudi Arabistan'ın itidalli davranması ve barışçı araçlara bağlı kalmasını takdir ettiğini dile getiren Vang, "Bölge ülkeleri arasında uzlaşma zor elde edildi, bu yüzden değer vermek ve ilerletmek gerekiyor." dedi.

Vang, tüm taraflara, askeri eylemlere son verme, en kısa sürede diyaloğa ve müzakereye dönerek gerilimin daha fazla yükselmesini önleme çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Körfez ülkelerinin tavrını ve barış çabalarını takdir etti

Çinli Bakan, BEA Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmesinde de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın yayılmasının kimsenin menfaatine olmadığını, bölge halkının bundan acı çekeceğini belirterek, "sivillerin savaşta korunması" kırmızı çizgisinin aşılmaması, enerji, ekonomik ve halkın geçimi ile ilgili, askeri olmayan hedeflere saldırılmaması ve gemi taşımacılığı hatlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

BAE'nin çatışma öncesinde barış için çaba sarf ettiğini, yakın zaman önce düzenlenen Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında da mevcut krizin aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğuna vurgu yapıldığına dikkati çeken Vang, Çin'in bu çabaları takdir ettiğini vurguladı.

Vang, Al Nahyan'a da Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni ülkeler arasında arabuluculuk yapmak ve barış ve istikrar ortamına geri dönülmesini teşvik etmek üzere bölgeye yollayacağını söyledi.

Çin'in İran ve Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuğu

Çin, daha önce İran ve Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecinde arabulucuk yapmıştı. İki ülke, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart 2023'te diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

İki ülke, uzlaşmanın ardından 2016 yılında karşılıklı kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açarak yeni büyükelçiler atamış ve dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın resmi ziyaret davetini kabul etmiş ancak helikopter kazasında hayatını kaybettiği için ziyaret gerçekleşmemişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA


