Çin, ortak kalkınmaya kararlı olduğunu söyledi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in diğer Küresel Güney ülkelerinin arkasından 'merdiven çektiği' iddialarını reddetti ve Kuşak ile Yol İnisiyatifi, sıfır gümrük vergisi politikası gibi uygulamalarla ortak kalkınmaya kararlı olduklarını söyledi.
BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in kimsenin arkasından "merdiveni çekmediğini" belirterek, diğer Küresel Güney ülkeleri için güvenilir bir ortak olmaya devam edeceklerini yineledi.
Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Çin'in yalnızca kendi kalkınmasını önemsediği ve diğer Küresel Güney ülkelerinin ardından "merdiveni çektiği" iddialarına yanıt verdi.
Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni, yüksek katma değerli ve düşük maliyetli endüstriyel ekipman ile teknoloji ürünlerinin tedarikini ve sıfır gümrük vergisi politikasını örnek gösteren Mao, Çin'in başkaları için merdiven inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi.
Mao, karşılıklı fayda ve ortak başarı arayışının Çin'in uluslararası işbirliğinin belirleyici değeri olduğunu söyledi.
Sözde "merdiven çekme" söyleminin Küresel Güney ülkelerinde hiçbir karşılık bulmadığını belirten Mao, Çin'in her zaman karşılıklı fayda ve ortak kalkınma ilkesini savunacağını ve kendi kalkınması yoluyla Küresel Güney'in yeniden canlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.
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