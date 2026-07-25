Çin Oş'ta Başkonsolosluk Açtı - Son Dakika
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Çin Oş'ta Başkonsolosluk Açtı

Çin Oş\'ta Başkonsolosluk Açtı
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Çin, Kırgızistan'ın Oş şehrinde başkonsolosluk açtı; ikili ilişkiler ve arabuluculuk anlaşması üzerine görüştü.

ÇOLPON- Çin, Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta yeniden başkonsolosluk açtı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkeye resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kırgızistan'a resmi ziyareti ve diplomatik temsilciliğin faaliyetleri ele alındı.

Görüşmenin ardından bakanlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin Oş'taki Başkonsolosluğunun faaliyetlerine yeniden başlamasına ilişkin düzenlenen törene katıldı.

Ayrıca, Kırgızistan'ın uluslararası ticari ve devletler arası anlaşmazlıkları çatışmasız çözmesini sağlayacak Çin öncülüğündeki Uluslararası Arabuluculuk Örgütü Kuruluş Sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Oş'ta Başkonsolosluk Açtı - Son Dakika

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