Çin, özel yatırımları canlandırmak için 36 proje önerdi

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, özel yatırımları daha fazla canlandırmak amacıyla özel işletmelere 36 yatırım projesi önerisinde bulundu.

Ulaştırma, lojistik, suyun korunması ve enerji alanlarını kapsayan 36 proje, komisyonun kısa süre önce özel işletmeler ve sektör birliklerinin katılımıyla düzenlediği sempozyumda tanıtıldı.

Tahmini toplam yatırım tutarı 61,4 milyar yuan (yaklaşık 9,06 milyar ABD doları) olan projelerin, 15,6 milyar yuan özel sermaye çekmesi bekleniyor. Önerilen projeler arasında demiryolları, depolama tesisleri, rüzgar enerjisi, enerji depolama, şarj tesisleri ve su aktarım projeleri yer alıyor.

Özel sermaye, projelere yatırımın tamamına veya şirketi kontrol etmesine imkan verecek oranda hisseye sahip olma ve ilgili şirketlere ortak olma yoluyla katılabilecek.

Komisyon, özel işletmelerle çalışırken düzenli iletişim ve sorun çözme mekanizmasından tam olarak yararlanacak. Komisyon ayrıca hizmetleri iyileştirmek, sermaye, arazi ve diğer üretim faktörlerinin arzını güçlendirmek ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla önemli sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaları koordine etmek üzere ilgili taraflarla birlikte çalışacak.

Komisyon, özel işletmelerin yüksek kaliteli projelere katılım fırsatlarını artırmak ve özel yatırımların büyümesini daha iyi desteklemek amacıyla kalıcı bir proje öneri mekanizması da oluşturacak.

Söz konusu adım, açıklanan son yatırım verilerinin ardından atıldı. Resmi verilere göre, Çin'de sabit varlık yatırımları 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7, özel yatırımlar ise yüzde 9,4 geriledi. Gayrimenkul geliştirme yatırımları hariç tutulduğunda özel yatırımlar söz konusu dönemde yüzde 5,7 azaldı.