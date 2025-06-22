Çin-Rusya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin-Rusya İlişkileri Güçleniyor

22.06.2025 12:28
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Rusya ile işbirliğini artırma niyetini vurguladı.

ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, her daim karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak ve ortak çıkar ilişkilerini güçlendirmek üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Ding görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selam ve en iyi dileklerini Putin'e iletti.

Xi'nin kısa süre önce davet üzerine Rusya'yı ziyaret ederek Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına katıldığını hatırlatan Ding, Xi'nin Putin ile derinlemesine stratejik iletişimde bulunup yeni dönemde Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yeni planlar yaptığını belirtti.

Ding, Xi ve Putin'in liderliği ve stratejik rehberliğinin, Çin-Rusya işbirliğinin derinleştirilmesi ve dostluklarının gelecek nesiller boyunca sürdürülmesi için en güçlü teminatı sağladığını ve iki ülkenin gelecekte önlerine çıkabilecek belirsizliklerle ortaklaşa başa çıkmaları için en büyük güvence olarak hizmet ettiğini ifade etti.

Ding, ticaret ve yatırımı daha da artırmak, enerji sektöründe tatbiki işbirliğini derinleştirmek, ilgili projeleri ilerletmek ve birbirlerinin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini desteklemek üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ding, Çin ve Rusya'nın uluslararası konjonktürdeki büyük değişiklikler karşısında kapsamlı stratejik koordinasyonu sürdürmesi, uluslararası adaleti savunması, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini desteklemesi, ortaklaşa tedarik zincirlerinin istikrarını koruması ve Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi mekanizmalar aracılığıyla çok taraflı işbirliğini derinleştirmesi ve böylelikle eşit ve düzenli çok kutuplu dünyanın ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmenin teşvik edilmesine katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Putin ise Ding'den Xi'ye en içten selamlarını iletmesini istedi ve Ding'in 28. St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin, dış zorluk ve meydan okumalara rağmen Rusya-Çin ilişkilerinin çok yönlü gelişme kaydederek benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını kaydetti.

Putin, Çin ile tatbiki işbirliğini daha da güçlendirmeye ve her iki ülke ve dünya için daha iyi gelecek yaratmak üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Putin, Tianjin'de yapılacak Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma etkinliklerine katılmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Rusya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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