Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmir-Manisa yolunda Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici fore kazık çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Mengen-Yeniçağa yolunda heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Aydıncık-Silifke yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Niksar yolunda şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Seydikemer-Söğüt yolunda Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor. Çanakkale-Bandırma yolunda sanat yapısı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Karakurt-Erzurum yolunda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunda şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatıldı. İzmit-Kandıra ve Ermenek-Mut yollarında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.