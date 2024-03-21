Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti - Son Dakika
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Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi. Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti. Kuba Jima adasının güneydoğu kıyılarına yaklaşan Çin gemileri, iki saat bölgede kaldıktan sonra, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarılarının ardından bölgeden ayrıldı. Japonya'nın 'Senkaku', Çin'in de 'Diaoyü' olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor. 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

21.03.2024 07:49  Güncelleme: 07:52
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Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

Kuba Jima adasının güneydoğu kıyılarına yaklaşan Çin gemileri, iki saat bölgede kaldıktan sonra, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarılarının ardından bölgeden ayrıldı.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Kaynak: AA

Doğu Çin Denizi, Japonya, Japon, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti - Son Dakika

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