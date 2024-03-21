Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.
Kuba Jima adasının güneydoğu kıyılarına yaklaşan Çin gemileri, iki saat bölgede kaldıktan sonra, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarılarının ardından bölgeden ayrıldı.
Tartışmalı adalar
Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.
5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?
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Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmir-Manisa yolunda Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici fore kazık çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Mengen-Yeniçağa yolunda heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Aydıncık-Silifke yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Niksar yolunda şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Seydikemer-Söğüt yolunda Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor. Çanakkale-Bandırma yolunda sanat yapısı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Karakurt-Erzurum yolunda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunda şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatıldı. İzmit-Kandıra ve Ermenek-Mut yollarında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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