Çin Sanayi Şirketleri Karları %18,7 Arttı

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin toplam karı ocak-haziran döneminde 3,95 trilyon yuana ulaştı.