Çin, Sri Lanka'nın borç yapılandırmasına destek sağlayacak

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Çin'e resmi ziyarette bulunan Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, Pekin yönetiminin mali krizdeki ülkenin borçlarını yapılandırmasına desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Gunawardena'nın ofisinden yapılan açıklamada, IMF'nin 2,9 milyar dolarlık kurtarma programı için şart olarak öne sürdüğü dış borçların yapılandırılması konusunda Pekin yönetimiyle anlayış birliğine varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Başbakan Li Çiang'ın, Çin'in, Sri Lanka'nın borç yapılandırmasına sürekli destek sağlayacağı ve ekonomisini geliştirmesine yardım edeceği taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Başbakan Gunawardena, başkent Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü.

Görüşmelere ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamalarda borç konusuna değinilmezken Pekin yönetiminin borçların silinmesinden çok, vadesinin uzatılması ve faiz oranlarının düzenlenmesi seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.

Sri Lanka, 2022 yılında yaşanan mali krizde 46 milyar dolarlık dış borcu için temerrüde düşmüştü. Aylar süren ekonomik ve siyasi krizin ardından Pekin yönetiminin borçların ötelenmesi konusunda Kolombo ile anlaştığı bildirilmiş ancak anlaşmanın detayları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Ulaştırma projelerine destek

Gunawardena, Pekin'deki görüşmelerinde Çinli yetkililerden Kolombo Havaalanı ile Hambantota Limanı'ndaki imar projelerine de destek sözü aldığını bildirdi.

Japonya'nın finansmanıyla yürütülen Kolombo Havalimanı'nın genişletilmesi projesi, dış borç krizinin ardından askıya alınmıştı.

Ülkenin güneyindeki Hambantota Limanı ise Çin'in kamuya ait liman işletme şirketi China Merchant Ports tarafından 2017'de 1,12 milyar dolar karşılığında 99 yıllığına kiralanmıştı.

Sri Lanka, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin deniz ayağı olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu güzergahı üzerinde kritik konumda bulunuyor. Çin'in Hint Okyanusu'na hakim bu limandaki varlığı, Hindistan'ın yanı sıra ABD'yi endişelendiriyor.

Kolombo yönetimi, Hindistan'ın güvenlik endişelerini dile getirmesi üzerine bu yılın başında Çin'e ait araştırma gemilerinin limanlarına demirlemesini ve münhasır ekonomik bölgesi içinde faaliyet göstermesini geçici olarak durduracağını bildirmişti.