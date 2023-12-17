Çin, Suudi Arabistan ve İran\'a uzlaşma çağrısı yapıyor

Çin; Suudi Arabistan ve İran'a, diplomatik ilişkilerinin normalleşmesi için arabuluculuğunda vardıkları uzlaşmayı sürdürme çağrısında bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi; Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Pekin'de Suudi-Çin-İran ortak üçlü komitesi toplantısında bir araya geldi.

Vang, Suudi Arabistan ve İran'ın, uzlaşma müzakerelerini sürdürmesini dilediklerini belirterek, "İki tarafın, diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı güveni güçlendirmesini, kalıcı ve kapsamlı iyi komşuluk ilişkisi kurmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin, ilişkilerinde dış müdahaleye izin vermemesi gerektiğine işaret eden Vang, " Orta Doğu, küresel güçlerin jeopolitik arenası olmaktan çıkmalı, bölgenin kaderi bölge ülkelerinin halklarının elinde olmalı. Suudi Arabistan ve İran'ın dış müdahalelere kararlı şekilde karşı çıkarak bölgede barışı ve istikrarı korumak için uzlaşma sürecini ileriye taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, toplantıda Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin, daima Arap ve Müslüman ülkelerin yanında olmuştur ve Filistin halkına meşru haklarının verilmesini desteklemiştir. Gazze'de en acil görev, ateşkesin sağlanması, savaşın durdurulması, insani yardım ve Filistin- İsrail müzakerelerine geri dönülmesidir."

Suudi Arabistan ve İran, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

İki ülke, uzlaşmanın ardından 2016 yılında karşılıklı kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açarak yeni büyükelçiler atamış ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın resmi ziyaret davetini kabul ettiğini bildirmişti.