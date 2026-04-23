Çin, Taiwan\'ın Yeniden Birleşmesini Savunuyor

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, yeniden birleşmenin Taiwan için ileriye dönük tek doğru yol olduğunu belirterek, bunun adadaki halkın refahı için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan'da kısa süre önce düzenlenen bir anketin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu ankete göre katılımcıların çoğu, barış ve istikrarın korunması için Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini destekliyor.

Taiwan'daki Çin Kuomintang Partisi Genel Başkanı Cheng Li-wun liderliğindeki heyetin anakara ziyaretinin ardından yayımlanan anketin sonuçlarına göre bu ziyaret, kamuoyunun barış, kalkınma, etkileşim ve işbirliği yönündeki beklentisini yansıtıyor.

Sözcü, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) lideri Lai Ching-te'nin, barışın "egemenlik" konusunda uzlaşma ya da tavizlerle sağlanamayacağı yönündeki açıklamalarına da değindi.

"Taiwan, Çin'in bir parçasıdır. Hiçbir zaman ayrı bir ülke olmamıştır ve asla da olmayacaktır" diyen Zhang, Taiwanlı yetkililerin ada üzerinde hiçbir egemenlik hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Zhang, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının her iki yakada yaşayanların ortak arzusu olduğunu belirterek, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin kamuoyundaki bu eğilime rağmen iki taraf arasındaki etkileşim ve işbirliğini kasıtlı olarak engellediğini söyledi. Sözcü, "Boğazda barışı baltalayan ve gerilimi tırmandıran kendileridir" dedi.

Sözcü, "Taiwan bağımsızlığı" düşüncesinin boğaza ciddi zarar verecek bir çıkmaz yol olduğunu vurgulayarak, Taiwanlı soydaşlarını iki yaka arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine ve ulusal yeniden birleşmenin meşru davasına daha fazla katkı sunmaya çağırdı.