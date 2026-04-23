Çin, Taiwan\'ın Yeniden Birleşmesini Savunuyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan halkının refahı için yeniden birleşmenin tek doğru yol olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, yeniden birleşmenin Taiwan için ileriye dönük tek doğru yol olduğunu belirterek, bunun adadaki halkın refahı için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan'da kısa süre önce düzenlenen bir anketin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu ankete göre katılımcıların çoğu, barış ve istikrarın korunması için Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini destekliyor.

Taiwan'daki Çin Kuomintang Partisi Genel Başkanı Cheng Li-wun liderliğindeki heyetin anakara ziyaretinin ardından yayımlanan anketin sonuçlarına göre bu ziyaret, kamuoyunun barış, kalkınma, etkileşim ve işbirliği yönündeki beklentisini yansıtıyor.

Sözcü, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) lideri Lai Ching-te'nin, barışın "egemenlik" konusunda uzlaşma ya da tavizlerle sağlanamayacağı yönündeki açıklamalarına da değindi.

"Taiwan, Çin'in bir parçasıdır. Hiçbir zaman ayrı bir ülke olmamıştır ve asla da olmayacaktır" diyen Zhang, Taiwanlı yetkililerin ada üzerinde hiçbir egemenlik hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Zhang, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının her iki yakada yaşayanların ortak arzusu olduğunu belirterek, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin kamuoyundaki bu eğilime rağmen iki taraf arasındaki etkileşim ve işbirliğini kasıtlı olarak engellediğini söyledi. Sözcü, "Boğazda barışı baltalayan ve gerilimi tırmandıran kendileridir" dedi.

Sözcü, "Taiwan bağımsızlığı" düşüncesinin boğaza ciddi zarar verecek bir çıkmaz yol olduğunu vurgulayarak, Taiwanlı soydaşlarını iki yaka arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine ve ulusal yeniden birleşmenin meşru davasına daha fazla katkı sunmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:01:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.