Çin, Taiwan Lideri'nin ABD Ziyaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, Taiwan Lideri'nin ABD Ziyaretine Tepki Gösterdi

Çin, Taiwan liderinin ABD'yi ziyaret etmesini reddetti ve Tek Çin ilkesini vurguladı.

29.11.2024 14:27
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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan bölgesi liderinin herhangi bir ünvan ve herhangi bir bahaneyle ABD'yi ziyaret etmesine karşı olduklarını açıkladı.

Mao perşembe günkü basın toplantısında Taiwan bölgesinin lideri Lai Ching-te'nin Pasifik bölgesine yönelik ziyareti sırasında Hawaii ve Guam'da mola verme planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tek Çin ilkesinin, uluslararası ilişkilerin temel bir normu ve bu konuda baskın uluslararası mutabakat bulunduğunu vurgulayan Mao, Lai Ching-te yetkililerinin, Taiwan'la sözde "diplomatik ilişkileri" olan ülkeleri ziyaret ederek yaptığı siyasi manipülasyon ve ayrılıkçı provokasyonların hiçbir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Mao, bunun tek Çin ilkesine olan sağlam ve güçlü uluslararası bağlılığı sarsamayacağını ve Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihi trende baskın gelemeyeceğini vurguladı.

Mao, ABD ile Taiwan bölgesi arasındaki resmi etkileşimlere her zaman karşı çıktıklarını, Taiwan liderinin ABD'ye herhangi bir ünvan ya da herhangi bir bahaneyle yapacağı her türlü ziyareti reddettiklerini ve ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçılara ve ne şekilde olursa olsun onların ayrılıkçı faaliyetlerine yönelik her türlü göz yumma ve desteğine karşı olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Taiwan Lideri'nin ABD Ziyaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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