Çin, Taiwan Sorununu İç Meselesi Olarak Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Taiwan Sorununu İç Meselesi Olarak Görüyor

19.08.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüleceği konusunun sadece Çin halkını ilgilendirdiğini söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin'in Taiwan sorununa yönelik tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirtti.

Yeniden birleşmenin barışçıl şekilde gerçekleşmesi için en üst düzeyde samimiyet ve çaba göstermeye hazır olduklarını kaydeden Mao, hiçbir kişi veya gücün Taiwan'ı herhangi bir şekilde Çin'den ayırmasına ise izin vermeyeceklerini vurguladı.

Mao, Çin'in Taiwan Boğazı, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki davranışları hakkında Almanya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tek Çin ilkesinin, Çin ile dünyadaki tüm ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ve geliştirilmesinin siyasi temelini oluşturduğunu kaydeden Mao, bunun uluslararası ilişkilerde temel bir norm ve uluslararası toplumda hakim bir uzlaşı olduğunu hatırlattı.

Mao, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumak için tek Çin ilkesinin tartışmasız şekilde desteklenmesinin ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkılmasının kesinlikle hayati önemde olduğunu söyledi.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun genel olarak istikrarlı olduğunu belirten Mao, ilgili taraflara fitne çıkarıp gerilimi köpürtmek yerine sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmak ve barış ve istikrarı korumak için bölge ülkelerinin ortak çabalarına saygı duyma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan Sorununu İç Meselesi Olarak Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:33:12. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Taiwan Sorununu İç Meselesi Olarak Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.