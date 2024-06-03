Çin Ticaret Bakanı, AB ile Ticari Anlaşmazlıkları Çözmek İçin Diyaloğa Açık Olduğunu Söyledi

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BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in Avrupa Birliği'yle (AB) ticari anlaşmazlıkları düzgün şekilde çözüme kavuşturmak için diyaloğa açık olduğunu ve Çinli şirketlerin meşru çıkarlarını savunmak üzere gerekli her türlü önlemi alacağını söyledi.

Wang, Cumartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde Çin sermayeli işletmelerle görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang'ın açıklamaları AB'nin kısa süre önce elektrikli araçlar ve demiryolu lokomotiflerinin yanı sıra fotovoltaik ürünlerde, rüzgar enerjisi üretiminde, güvenlik denetiminde ve tıbbi bakımda kullanılan ekipmanlar gibi Çin menşeli ürünlere karşı başlattığı yoğun soruşturmaların ardından geldi.

Söz konusu soruşturmaların, Çin'in kapasite fazlası ve adaletsiz rekabet gibi uydurma bahanelerle yürütüldüğünü ve ticari çözümlerin, uluslararası satın alma araçlarının ve yabancı sübvansiyon yönetmeliklerinin ayrımcı kullanımını içerdiğini kaydeden Wang, bu hamlelerin Çin ile AB arasındaki ticari anlaşmazlıkları tırmandırma riskini artırdığını sözlerine ekledi.

Bakan; Fransa, Almanya ve AB liderlerinin sık sık ticaret savaşından kaçınma taahhüdünde bulunarak kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine ve eşitlikçi bir rekabet ortamına destek açıkladıklarını kaydetti.

Ticari anlaşmazlıkların daha fazla tırmanmasını önlemek için Çin ve AB'nin meşru endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirten Wang, AB'nin verdiği sözleri tutmaması ve baskılarına devam etmesi halinde, Çin'in kendi şirketlerinin hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Bakan, toplantıda Çin ile İspanya arasında yatırım ve ticaretin kolaylaştırılması için çabaların artırılması çağrısı da yaptı.

Toplantıya İspanya'da finans, imalat, yeşil enerji ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra Çin-AB Ticaret Odası üyeleri de katıldı.