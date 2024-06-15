Çin, Türkiye'ye Çin menşeli binek araçlara uygulanan gümrük vergilerinin iptal edilmesini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Türkiye'ye Çin menşeli binek araçlara uygulanan gümrük vergilerinin iptal edilmesini talep etti

Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşeli binek araçlara ek gümrük vergisi uygulamasını eleştirerek, ayrımcı tarife tedbirlerinin derhal kaldırılmasını ve Çin ile işbirliği yapılmasını talep etti. Bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin bu eyleminin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapma güvenini sarstığını belirtti.

15.06.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye "Çin menşeli binek araçlara uygulanan ayrımcı gümrük vergilerinin derhal iptal edilmesi" çağrısında bulundu.

Türkiye 8 Haziran'da Çin'den ithal edilen yakıtlı ve hibrit binek araçlara 30 gün sonra başlamak üzere yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Türkiye daha önce de Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulamıştı.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin Çin menşeli binek araçların ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasından Çin'in büyük memnuniyetsizlik duyduğunu ve bu duruma kesinlikle karşı çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin sadece Çin menşeli binek araçlara ek gümrük vergisi uygulayarak Çin ürünlerine ayrımcı muamele yaptığını ve bu eylemin en çok kayrılan ülke ilkelerini ihlal ettiğini belirten sözcü, bunun aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen kuralların da ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, "Türkiye'nin sürekli değişen politikalarının sadece ortak işletmeler ile Türk tüketicilerin çıkarlarını zedelemekle kalmadığını, aynı zamanda Çinli şirketlerin Türkiye'deki iş ortamına ilişkin endişelerini de artırarak ülkeye yatırım yapma konusundaki güvenlerini sarstığını" belirtti.

Türkiye'ye "ayrımcı tarife tedbirlerinin derhal kaldırılması ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimini teşvik etmek için Çin ile işbirliği yapılması" çağrısında bulunan sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Sözcü, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Türkiye'ye Çin menşeli binek araçlara uygulanan gümrük vergilerinin iptal edilmesini talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Türkiye'ye Çin menşeli binek araçlara uygulanan gümrük vergilerinin iptal edilmesini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement