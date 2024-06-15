Çin, Türkiye'ye Çin menşeli binek araçlara uygulanan gümrük vergilerinin iptal edilmesini talep etti

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BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye "Çin menşeli binek araçlara uygulanan ayrımcı gümrük vergilerinin derhal iptal edilmesi" çağrısında bulundu.

Türkiye 8 Haziran'da Çin'den ithal edilen yakıtlı ve hibrit binek araçlara 30 gün sonra başlamak üzere yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Türkiye daha önce de Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulamıştı.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin Çin menşeli binek araçların ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasından Çin'in büyük memnuniyetsizlik duyduğunu ve bu duruma kesinlikle karşı çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin sadece Çin menşeli binek araçlara ek gümrük vergisi uygulayarak Çin ürünlerine ayrımcı muamele yaptığını ve bu eylemin en çok kayrılan ülke ilkelerini ihlal ettiğini belirten sözcü, bunun aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen kuralların da ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, "Türkiye'nin sürekli değişen politikalarının sadece ortak işletmeler ile Türk tüketicilerin çıkarlarını zedelemekle kalmadığını, aynı zamanda Çinli şirketlerin Türkiye'deki iş ortamına ilişkin endişelerini de artırarak ülkeye yatırım yapma konusundaki güvenlerini sarstığını" belirtti.

Türkiye'ye "ayrımcı tarife tedbirlerinin derhal kaldırılması ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimini teşvik etmek için Çin ile işbirliği yapılması" çağrısında bulunan sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.