Çin Uçak Gemisi Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
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Çin Uçak Gemisi Eğitimini Tamamladı

Çin Uçak Gemisi Eğitimini Tamamladı
23.06.2026 14:00
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Çin'in Liaoning uçak gemisi görev gücü, savaş eğitimini tamamlayarak güvenle ana limana döndü.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Liaoning uçak gemisi görev gücü, açık denizlerde yürüttüğü savaş eğitimini tamamlayarak pazartesi günü güvenli şekilde ana limanına döndü.

Çin donanmasından yapılan açıklamaya göre görev gücü, Güney Çin Denizi ve Batı Pasifik dahil çeşitli deniz ve hava sahalarında yürüttüğü eğitim kapsamında uçak gemisi konuşlu uçakların taktik uçuş eğitimleri ile görev gücü arama-kurtarma tatbikatlarının planlanması ve organize edilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirdi.

Açık denizlerdeki gerçek muharebe koşulları esas alınarak hava üstünlüğü ve hava savunması, deniz taarruzu, destek ve koruma operasyonları, açık denizde kapsamlı kurtarma ve gerçek mühimmat kullanılan atış eğitimlerini içeren tatbikatlar planlanıp icra edildi.

Donanma, söz konusu eğitimin yıllık plan kapsamında yürütülen rutin bir faaliyet olduğunu ve kuvvetin görevlerini yerine getirme kabiliyetini sürekli geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada, ilgili uluslararası hukuk ve teamüllere uygun olarak gerçekleştirilen eğitimin herhangi bir ülke ya da hedefe yönelik olmadığı vurgulandı.

Donanma, eğitim sırasında Japon gemileri ve uçaklarının sık sık yakın mesafeden takip ve gözetleme faaliyetleri yürüterek rahatsızlık ve provokasyona neden olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Liaoning görev gücünün eğitim süresince yüksek alarm seviyesini koruduğu, uçak gemisi konuşlu uçakların sürekli muharebe uçuşları gerçekleştirdiği, muharebe düzenlerinin esnek şekilde değiştirildiği ve Japon tarafının tehlikeli eylemlerine profesyonel, soğukkanlı ve uygun şekilde karşılık verildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uçak Gemisi Eğitimini Tamamladı - Son Dakika

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