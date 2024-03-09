Çin, Ukrayna krizinde doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna krizinde taraflara çözüm için doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu.

Ukrayna krizinin sürüncemede kalmasıyla şiddetli saldırı ve sivil kayıpların devam ettiğini ve insani durumun kötüleşmeyi sürdürdüğünü kaydeden Geng, Çin'in bu durumdan büyük endişe ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Çatışma ve cepheleşmenin kazananının olmadığına ve tüm çatışmaların müzakere masasında sonlanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Geng, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada görüşmeler ne kadar erken başlarsa barışın o oranda daha çabuk geleceğini ifade etti.

Geng, Avrupa'nın gerçek anlamda dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi kurabilmesi için tüm tarafların, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi ve birbirlerinin meşru endişelerini gerektiği şekilde dikkate alması gerektiğini söyledi.

Geng, "İlgili tarafları sakin olup itidalle hareket etmeye, doğrudan görüşme ve diyaloğu artırmaya, kademeli olarak uzlaşı inşa etmeye ve ortak şekilde uygulanabilir çözümleri araştırmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplum da diplomatik girişimlerini artırarak durumun gerilimini düşürmeye yardımcı olmalı ve siyasi çözüm için koşulları oluşturmalıdır" dedi.

Ukrayna meselesinde Çin'in her zaman nesnel ve adil bir pozisyon benimseyerek barış görüşmelerini kolaylaştırma çabalarından hiçbir zaman vazgeçmediğine değinen Geng, vakti gelince hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın kabul edeceği ve tüm tarafların eşit katılımını ve tüm barış planlarının eşit şekilde görüşülmesini sağlayan bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini desteklediğini vurguladı.

Geng, tüm taraflarla iletişim ve görüşmeleri sürdürerek çatışmanın sona erdirilmesine yönelik uzlaşıyı pekiştirmek, diyalog ve barış görüşmelerinin önünü açmak ve siyasi bir çözümü teşvik etmek üzere Çin'in yorulmaksızın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.