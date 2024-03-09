Çin, Ukrayna krizinde doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Ukrayna krizinde doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna krizinde taraflara çözüm için doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu. Geng, çatışma ve cepheleşmenin kazananının olmadığına ve tüm çatışmaların müzakere masasında sonlanmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Çin, tüm tarafların birbirlerinin meşru endişelerini dikkate alması ve uzlaşı inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çin, uluslararası toplumun diplomatik girişimlerini artırarak durumun gerilimini düşürmeye yardımcı olması ve siyasi çözüm için koşulları oluşturması gerektiğini belirtti.

09.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna krizinde taraflara çözüm için doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu.

Ukrayna krizinin sürüncemede kalmasıyla şiddetli saldırı ve sivil kayıpların devam ettiğini ve insani durumun kötüleşmeyi sürdürdüğünü kaydeden Geng, Çin'in bu durumdan büyük endişe ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Çatışma ve cepheleşmenin kazananının olmadığına ve tüm çatışmaların müzakere masasında sonlanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Geng, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada görüşmeler ne kadar erken başlarsa barışın o oranda daha çabuk geleceğini ifade etti.

Geng, Avrupa'nın gerçek anlamda dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi kurabilmesi için tüm tarafların, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi ve birbirlerinin meşru endişelerini gerektiği şekilde dikkate alması gerektiğini söyledi.

Geng, "İlgili tarafları sakin olup itidalle hareket etmeye, doğrudan görüşme ve diyaloğu artırmaya, kademeli olarak uzlaşı inşa etmeye ve ortak şekilde uygulanabilir çözümleri araştırmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplum da diplomatik girişimlerini artırarak durumun gerilimini düşürmeye yardımcı olmalı ve siyasi çözüm için koşulları oluşturmalıdır" dedi.

Ukrayna meselesinde Çin'in her zaman nesnel ve adil bir pozisyon benimseyerek barış görüşmelerini kolaylaştırma çabalarından hiçbir zaman vazgeçmediğine değinen Geng, vakti gelince hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın kabul edeceği ve tüm tarafların eşit katılımını ve tüm barış planlarının eşit şekilde görüşülmesini sağlayan bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini desteklediğini vurguladı.

Geng, tüm taraflarla iletişim ve görüşmeleri sürdürerek çatışmanın sona erdirilmesine yönelik uzlaşıyı pekiştirmek, diyalog ve barış görüşmelerinin önünü açmak ve siyasi bir çözümü teşvik etmek üzere Çin'in yorulmaksızın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna krizinde doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fırtına Sonucu Çatı Otomobilin Üzerine Düştü
    17:23 Fırtına Sonucu Çatı Otomobilin Üzerine Düştü

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Sinop'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
    17:23 Sinop'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

    Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

  • Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti
    17:22 Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle Konyaspor galip geldi.

  • Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti
    17:21 Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 87-79 yendi. Maçın ilk periyodu 22-20, devre arası 34-37 ve üçüncü periyot ise 60-66 sonuçlandı.

  • Çin'de yaşayan Türk öğrenci, Çin Bahar Bayramı'nı muhteşem bir deneyim olarak nitelendiriyor
    17:21 Çin'de yaşayan Türk öğrenci, Çin Bahar Bayramı'nı muhteşem bir deneyim olarak nitelendiriyor

    Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, Lanzhou Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Çin Bahar Bayramı'nı deneyimlediğini ve bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtiyor. Melik, Çin'in renkli geleneksel festivallerini anlamaya başladığını ve Bahar Bayramı'nı Çinli dostlarıyla kutlamanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Çin'deki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve Çin kültürünü daha iyi deneyimlemek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini söylüyor. Melik, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının büyüsünü her gittiği yerde hissettiğini ve mezun olduktan sonra Shanghai'da iş bulmayı umduğunu belirtiyor.

  • Hatay'da ev yangını söndürüldü
    17:21 Hatay'da ev yangını söndürüldü

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

  • Diyarbakır'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi
    17:19 Diyarbakır'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

    Diyarbakır'da hekimler, beyaz önlüklerle 'sessiz yürüyüş' yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) yönetim kurulu üyesi ve eczacı Mehmet Ali Zeybek, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını eleştirerek, katliamların dehşetini gözler önüne sermeleri gerektiğini belirtti. Hekimler, ilaç firmalarını boykot çağrısında bulunarak, halktan da destek istedi.

  • Sinop'ta yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
    17:19 Sinop'ta yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

    Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 2 bin 385 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

  • Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle fırına girdi
    17:18 Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle fırına girdi

    Büyükçekmece'de bir sürücü, fren yerine gaz pedalına basarak park etmeye çalıştığı otomobiliyle bir fırına girdi. Kazada fırın çalışanı hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti
    17:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeleri ziyaret etti. Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Konteyner Kenti ve Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Koç, çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilendi. Ayrıca, ramazan kolisi dağıtımına katıldı ve spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.

  • Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın gölgesinde yürüyerek seçim kaybettirmek isteyenlere rıza gösteremeyiz
    17:14 Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın gölgesinde yürüyerek seçim kaybettirmek isteyenlere rıza gösteremeyiz

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.


16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Söyleşi Programı Düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Söyleşi Programı Düzenledi
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:00 Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:46 Yunanistan’da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı kabul edildi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 17:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Ukrayna krizinde doğrudan görüşme ve diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement