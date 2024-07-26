Çin, Ukrayna krizine ilişkin mekik diplomasisini sürdürüyor

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BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin hükümetinin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna krizine ilişkin yürüttüğü mekik diplomasisinin dördüncü turunu gerçekleştirmek üzere 28 Temmuz'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı Cuma günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya cevaben yaptı.

Sözcü, Çin tarafının, Küresel Güney'in önemli üyeleriyle mevcut durum ve barış görüşmeleri süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını, durumu yatıştırmanın yollarını araştıracağını ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için gerekli koşulları oluşturmaya çalışacağını söyledi.

Mao, iki buçuk yıl önce her anlamda tırmanışa geçen Ukrayna krizinin halen devam ettiğini, fakat barış görüşmeleri olasılığının hala belirsiz olduğunu ve çatışmanın daha da tırmanma ve yayılma riski bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mao, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi ve sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in krizleri her daim siyasi yollarla çözümleme yanlısı olduğunu söyledi.