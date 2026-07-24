Çin Uluslararası Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı Kuruyor - Son Dakika
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Çin Uluslararası Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı Kuruyor

Çin Uluslararası Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı Kuruyor
24.07.2026 09:14
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Çin, telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı uluslararası ittifak başlatacak. Eylül'de forum yapılacak.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığına karşı uluslararası bir ittifak başlatacak.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenecek 2026 Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu, ittifakın kuruluş törenine ev sahipliği yapacak.

Bakanlığın Suç Soruşturma Bürosu Başkanı Jiang Guoli, ulusötesi telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla etkin mücadele amacıyla kurulacak ittifakın, dünya genelindeki kolluk kuvvetlerinin geniş katılımıyla oluşturulacak hükümetler arası bir kuruluş olarak faaliyet göstereceğini söyledi.

Jiang, 40'ın üzerinde ülkenin ittifaka katılma isteğini açıkladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uluslararası Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı Kuruyor - Son Dakika

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