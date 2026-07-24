Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

Arka Sıradakiler\'in Özge\'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde
24.07.2026 07:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemin sevilen dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, yıllar sonra yaptığı bikinili tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali ve yıllar içindeki değişimi takipçilerinin dikkatini çekti.

Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan oyuncu Sevda Dalgıç, uzun bir aranın ardından yaptığı paylaşımlarla yeniden adından söz ettirdi.

Oyuncunun tatil sırasında bikinili olarak paylaştığı kareler kısa sürede ilgi görürken, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Takipçileri, oyuncunun son haline ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir dönem gençlik dizilerinin sevilen isimleri arasında yer alan Dalgıç'ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

Arka Sıradakiler, Sevda Dalgıç, Son Hali, Magazin, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Arka Sıradakiler Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma
Gazeteciye restoranda kanlı infaz Kahvaltı yaparken öldürdüler Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı’nın parmağı var Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Bali’de akılalmaz vurgun Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
Dünya Trump’ı değil, arkasındaki genci konuşuyor Fena trolledi Dünya Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor! Fena trolledi

06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
06:32
Özel’in planı ortaya çıktı Bugün video mesajla istifasını açıklayacak
Özel'in planı ortaya çıktı! Bugün video mesajla istifasını açıklayacak
02:54
Trump’ın yeni kararı Tahran’ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
01:15
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
00:48
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
23:15
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 07:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.