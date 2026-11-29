TAİYUAN, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört yeni uydu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-6C roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 11.53'te fırlatılan iki uzay tabanlı bulut teknolojisi doğrulama uydusu ile AIRSAT 12 ve 13 uyduları planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 683. görevi oldu.