Çin, Vatandaşlarını Savaşlardan Uzak Duruş Çağrısı Yapıyor

Çin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Çinli paralı askerlerin" Rusya safında savaştığı yönündeki iddialarının ardından vatandaşlarına çatışmadaki taraflara katılmamaları çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, basın toplantısında, Zelenskiy'nin ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumlarının net olduğunu söyleyen Guo, Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

Guo, "Çin, vatandaşlarının silahlı çatışma bölgelerinden uzak durmaları, herhangi bir şekilde silahlı çatışmalara karışmaktan kaçınmaları ve özellikle taraflardan herhangi birinin askeri operasyonlarına katılmamaları için defalarca güvenlik uyarısı yayımlamıştır." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde cephe hattındaki askerleri ziyareti sırasında "Bu cephedeki askerlerimiz, Çin, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve Afrika ülkelerinden gelen paralı askerlerin savaşa katıldığını bildiriyor. Buna karşılık vereceğiz." demişti.

Pakistan hükümeti bu iddiaları "temelsiz ve asılsız" olarak nitelendirerek reddetmişti.