Çin ve AB İklim İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, küresel iklim yönetişimine olumlu katkılarda bulunmak üzere iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyon ve yeşil dönüşüm konularında işbirliğini artırmak için Avrupa Birliği ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Avrupa ziyaretinde gündeme gelen enerji dönüşümü ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma konularında Çin-AB işbirliğinin artırılması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, kendi enerji yapılarına ilişkin düzenlemelerde bulunma, yeşil kalkınmayı teşvik etme ve küresel iklim yönetişiminde uluslararası ortaklarla yakın ilişkiler sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

"Hem Çin hem de AB, düşük karbonlu dönüşümü ve yeşil kalkınmayı aktif olarak desteklemektedir" diyen Mao, iki tarafın da uluslararası iklim yönetişiminin temel taşı olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne kararlılıkla bağlı olduğuna dikkat çekti. Sözcü, iki tarafın iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği konusunda büyük ortak çıkar ve potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Yeşil kalkınmayı güçlü şekilde savunduklarını ve yeşil kalkınmaya önemli katkılarda bulunduklarını belirten Mao, çok taraflılığı ve Paris Anlaşması'nın hedeflerini el üstünde tutmak, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyon ve yeşil dönüşüm konularında işbirliğini geliştirmek ve küresel iklim yönetişimini ortaklaşa ilerletmek üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.