Çin ve AB, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

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Çin ve AB'nin yeşil dönüşüm alanında kapsamlı ortak çıkarları ve büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Ding, iki tarafın üst düzey diyalog mekanizmasından tam olarak yararlanması, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin araması, çevre ve iklim işbirliğinin pozitif ivmesini koruması ve Çin-AB yeşil ortaklığını derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

BRÜKSEL, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brüksel'de düzenlenen 5. Üst Düzey Çevre ve İklim Diyalog toplantısında taraflar yeşil işbirliğini derinleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Diyalog toplantısı Salı günü Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic tarafından gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile AB liderlerinin sık sık toplantılar gerçekleştirerek yeşil dönüşümde Çin-AB işbirliğinin ilerletilmesi konusunda pek çok uzlaşıya vardığını kaydetti.

Ding, "Çin ve AB liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, yeşil dönüşüm konusunda daha verimli işbirliğini teşvik etmek ve Çin-AB ilişkilerindeki istikrarlı ve sorunsuz ivmeyi pekiştirmek üzere birlikte çalışmalıyız" dedi.

Ding, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal stratejisini kararlılıkla uygulayan Çin'in yeşil ve düşük karbonlu kalkınmada kayda değer başarılar elde ettiğini vurguladı. Ding ayrıca küresel ekolojik medeniyet inşasında Çin'in önemli bir katılımcı, katkı veren ve lider konumuna geldiğini belirtti.

Çin'in karbondioksit emisyonlarının 2030'a kadar zirveye ulaşacağını ve 2060 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini duyurduğunu hatırlatan Ding, bu taahhüdün Çin'in ekolojik medeniyet inşasının genel çerçevesine ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına entegre edildiğini söyledi. Ding, bu hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir dizi tatbiki önlemin geliştirilip hayata geçirildiğini vurguladı.

Ding, "Bunu başkaları istediği için değil, yapmamız gerektiği için yapıyoruz" dedi.

Çin ve AB'nin yeşil dönüşüm alanında kapsamlı ortak çıkarları ve büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Ding, iki tarafın üst düzey diyalog mekanizmasından tam olarak yararlanması, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin araması, çevre ve iklim işbirliğinin pozitif ivmesini koruması ve Çin-AB yeşil ortaklığını derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Elektrikli araçların, yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünde simgesel değerde bir ürün olduğunu vurgulayan Ding, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına ek gümrük vergisi getirme planının "tipik bir korumacılık" örneği olduğunu vurguladı.

Ding, "Bu durum AB'nin yeşil dönüşümüne yardımcı olmayacağı gibi iklim değişikliğine yönelik küresel işbirliğini de baltalayacaktır" diye konuştu.

Çin'in küresel ilişkilerde kritik bir nüfuza sahip olduğunu ve Çin'le iyi ilişkileri sürdürmenin AB açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sefcovic ise Çin'in yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmeye yönelik güçlü önlemlerini ve elde ettiği kayda değer sonuçları takdir ettiğini belirtti.

Sefcovic, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik çevrenin korunması gibi alanlarda AB tarafının Çin'le işbirliğini derinleştirmeye ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın başarılı olmasını sağlamak üzere birlikte çalışmak suretiyle küresel çevre ve iklim yönetişiminde liderlik etmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Sefcovic ayrıca AB'nin, elektrikli araç sektörünün gelişimine büyük önem atfettiğini ve Çin'le farklılıkları diyalog yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmak istediğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik çevrenin korunması gibi konularda diyalog ve etkileşimde bulunan iki taraftan ilgili departmanlar, 4. üst düzey diyalog toplantısından bu yana kaydedilen tatbiki işbirliği sonuçlarını gözden geçirerek işbirliğinde gelecek aşamaları ele aldı.