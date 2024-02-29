Çin ve ABD Arasındaki Yolcu Uçuşları Artacak - Son Dakika
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Çin ve ABD Arasındaki Yolcu Uçuşları Artacak

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) yetkilisi Dai Jun, Çinli ve ABD'li havayolu şirketlerinin 31 Mart'tan itibaren haftada toplam 100 adet tarifeli yolcu seferi gerçekleştirebileceğini açıkladı. Çin'in şu anda 64 ülkeyle düzenli yolcu uçuşları bulunurken, pandemi öncesi seviyeyi aşan uçuş sayısıyla 22 ülke arasında yer alıyor. Çin, uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasını teşvik etmeye devam edeceğini belirtti.

29.02.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin ve ABD arasındaki yolcu uçuşu sayısı 31 Mart'tan itibaren önemli ölçüde artacak.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) yetkilisi Dai Jun, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çinli ve ABD'li havayolu şirketlerinin 31 Mart'tan itibaren haftada toplam 100 adet tarifeli yolcu seferi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Dai, "Çin'in şu anda 48'i Kuşak ve Yol ortağı ülkeleriyle olmak üzere toplamda 64 ülkeyle düzenli yolcu uçuşları mevcut" dedi.

Yetkili, Çin ile 22 ülke arasındaki uçuş sayısının pandemi öncesi seviyeyi aştığını belirtti. Söz konusu ülkeler arasında Singapur, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İtalya da yer alıyor.

Dai, personel değişimi ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere Çin'in uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasını teşvik etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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