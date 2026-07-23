Çin ve ABD İlişkileri İçin Yapıcı Adımlar - Son Dakika
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Çin ve ABD İlişkileri İçin Yapıcı Adımlar

Çin ve ABD İlişkileri İçin Yapıcı Adımlar
23.07.2026 10:47
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'ye saygı ve işbirliği çağrısında bulundu, stratejik istikrar vurgulandı.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin son dönemdeki olumsuz açıklama ve eylemlerine dikkat çekerek, ABD tarafına Çin'in temel çıkarlarına saygı gösterme, tek Çin ilkesine bağlı kalma, anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetme ve Çin'in meşru endişelerini dikkate alma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

İki ülke liderlerinin, stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi için yol haritası belirledikleri Beijing'deki tarihi zirveyi hatırlatan Wang, içinde bulunduğumuz yılın, Çin-ABD ilişkileri açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Wang, bunun iki büyük gücün barış içinde bir arada yaşama yolunda attığı önemli bir adım olduğunu, her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Wang, an itibarıyla her iki tarafın üzerine düşenin ise varılan mutabakatı hükümet ve sektörler genelinde bir anlayışa ve somut eyleme dönüştürmek üzere dikkat dağıtıcı unsurlar ve engelleri aşarak iki ülke liderinin belirlediği yolda yürümeye devam etmek olduğunu vurguladı.

Wang, ikili stratejik istikrar yoluyla dünya barışı ve güvenliğini teşvik etmek, Çin ile ABD arasındaki yapıcı etkileşimler yoluyla da uluslararası işbirliğine güçlü ivme kazandırmak üzere ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

İki taraf, gündemdeki uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeyi tatbiki, olumlu ve yapıcı diye nitelendiren taraflar, siyasi ve diplomatik kanalların rolünden etkin şekilde yararlanma, Çin-ABD üst düzey görüşmelerinin bir sonraki aşamasına en iyi şekilde hazırlanma ve stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasında somut ilerleme kaydetme konusunda uzlaştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve ABD İlişkileri İçin Yapıcı Adımlar - Son Dakika

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