Çin ve ABD polisi sentetik kannabinoz vakasını ortak operasyonla çözdü

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin ve ABD kolluk kuvvetlerinin, sentetik kannabinoz üretiminde kullanılan öncül maddelere ilişkin uluslararası bir vakayı ortak operasyonla çözüme kavuşturduğunu duyurdu.

Bakanlık, Çin polisinin ağustos ayı ortasında ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaleti ve diğer bölgelerde düzenlenen koordineli operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldığını ve kontrole tabi olmayan bir grup öncül kimyasal maddeye el koyduğunu belirtti.