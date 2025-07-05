Çin ve Almanya Arasında İkili İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Almanya Arasında İkili İlişkiler Güçleniyor

Çin ve Almanya Arasında İkili İlişkiler Güçleniyor
05.07.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi ve Friedrich Merz, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için stratejik işbirliği konularını görüştü.

BERLİN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma günü Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Merz'in kısa süre önce önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için stratejik rehberlik ve siyasi güvence sağladıklarını söyledi.

Olgun ve başarılı bir yapıya sahip olan Çin-Almanya ilişkilerinin, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafa bağımlı veya tabi olmadığı kaydeden Wang, bu ilişkilerin güçlü bir iç dinamiğe sahip olduğunu ve yüksek düzeyde istikrar sergilediğini belirtti.

Wang, yeni Alman hükümetinin ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik yapıcı ve pragmatik yaklaşımını takdir ettiklerini belirterek, ilişkilerin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere üst düzey yakın etkileşimleri sürdürmeye ve mevcut diyalog mekanizmalarını tam olarak kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, yeni Alman hükümetinin Çin'in kalkınmasına olumlu bakacağına, Çin'e yönelik rasyonel ve pragmatik bir politika izleyeceğine, Çin'in temel çıkarlarına ciddi saygı göstereceğine, Çin'in Almanya'nın yeniden birleşmesini koşulsuz desteklemesi gibi ulusal yeniden birleşme sürecinde Çin'i desteklemeyi sürdüreceğine ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.

Çin'in daha üst düzey bir açık ekonomi için yeni bir sistem inşa etmeye kararlı olduğunu ve dünyaya açılan kapısının daha da genişleyeceğini söyleyen Wang, Çin'in pazar fırsatlarını Almanya'yla paylaşmaya ve ortaklaşa yeni kalkınma perspektifleri oluşturmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Merz ise dışa açıklık ve karşılıklı faydayı desteklemek, adil ticareti teşvik etmek ve küresel krizler ile zorluklarla birlikte mücadele etmek amacıyla Çin'le işbirliği yapacaklarını söyledi.

Merz, bu tür çabaların her iki ülkenin de çıkarına hizmet ettiğini belirterek, Almanya-Çin ilişkilerinin olumlu şekilde geliştiğini ve siyaset, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin sürdürüldüğünü söyledi.

Merz ayrıca yeni Alman hükümetinin tek Çin politikasına bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulunan taraflar, barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını desteklemek için stratejik iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Almanya Arasında İkili İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, vicdanları sızlatan görüntü İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi, vicdanları sızlatan görüntü
Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Tüfekle oyun 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Kene nasıl tespit edilir Profesörden açık renkli örtü tüyosu Kene nasıl tespit edilir? Profesörden açık renkli örtü tüyosu
Kırkpınar’a günler kala acı olay 25 yaşında hayatını kaybetti Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı’ya transfer yasağı Hull City bu karar sonrası harekete geçti Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
Altın alırken hapse girebilirsiniz Tebligatlar gelmeye başladı Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira

09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
07:57
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
14:52
Pes dedirten duyarsızlık İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
Pes dedirten duyarsızlık! İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
14:49
Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu
Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi belli oldu
14:46
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
14:36
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
14:16
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi
14:14
Sözün bittiği yer Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
14:13
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği
14:12
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm Tanesi 65 lira
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
14:04
Fenerbahçe’ye kötü haber Jonathan David’i resmen açıkladılar
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
13:46
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 12:17:09. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Almanya Arasında İkili İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.