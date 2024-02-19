Çin ve Almanya, Temel Çıkarlarını Desteklemek İçin İşbirliği Yapmaya Hazır

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, kopmalardan kaçınmak, daha fazla uzlaşı inşa etmek ve temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirlerini anlayıp desteklemek üzere Almanya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Cumartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu açıklamayı yaptı.
Wang, Çin'le Almanya arasında herhangi bir temel çıkar çatışması olmadığını ve iki ülkenin ortak çıkarlarının sürekli güçlenip genişlediğini ifade etti.
Wang, günümüz dünyasındaki değişim ve belirsizliklerle karşı karşıya kalan, iki büyük ülke ve küresel ekonomik büyümenin önde gelen lokomotifleri olan Çin ve Almanya'nın etkileşimleri sürdürüp karşılıklı anlayış ve güveni artırmak suretiyle Çin-Almanya ilişkilerini doğru yolda ilerletmesi ve barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkılarını sunması gerektiğini belirtti.
Wang, bunun yalnızca iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmekle kalmadığını, aynı zamanda Çin, Avrupa ve tüm dünyaya fayda getirdiğini sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz yıl tüm seviyelerdeki ikili etkileşimlerin tam anlamıyla eski haline döndürüldüğünü ve işbirliği mekanizmalarının kademeli olarak etkinleştirildiğini, özellikle de yeni bir hükümetler arası istişare turunun başarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Wang, çeşitli alanlardaki işbirliğinde yeni sonuçların elde edildiğini belirtti.
Dünyanın çatışma ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Baerbock ise Almanya ve Çin'in, ortak çıkarlarını ilgilendiren alanlarda işbirliğini artırması, uluslararası sorumluluk sergilemesi, farklılıkların var olduğu alanları uygun şekilde yönetmesi ve birbirleriyle orta noktada buluşması gerektiğini dile getirdi.
Baerbock, Çin-Almanya hükümetler arası istişaresinin sonuçlarını etkin şekilde uygulamak, bölgesel konularda istişare yürütmek ve iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası ticaret rotalarının engelsiz işleyişinin kolaylaştırılması gibi konularda işbirliğini güçlendirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını söyledi.
İki taraf, Gazze çatışması gibi meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
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