Çin ve Belçika İlişkileri Güçleniyor

BRÜKSEL, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Prevot, çarşamba günkü görüşmede uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin'le aralarındaki dostluğu sürdürmeye istekli olduklarını ve işbirliğini olumlu ve yapıcı tutumla derinleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çin'in Belçika'nın en önemli ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Prevot, ikili ilişkilerin yüksek kalitede gelişiminden verimli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise ilişkilerini karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdüren Çin ve Belçika'nın, Çin-AB ilişkilerinde istikrarın temel direği işlevi gören çok yönlü bir dostane işbirliği ortaklığı kurduğunu belirtti.

Mevcut koşullar altında en önemlisinin, Çin ve AB'nin yüz yüze etkileşimleri güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması ve yanlış anlamaları ortadan kaldırması olduğunun altını çizen Wang, yeni Belçika hükümetinin Çin ve AB arasında diyalog, anlayış ve işbirliği köprüleri kurmaya devam etmesi temennisini dile getirdi.

Wang, piyasa erişim eşiklerini düşürerek ve personel değişimini kolaylaştıracak daha fazla önlem alarak, iki ülke arasında yeni bir üst düzey dışa açılım modelinin geliştirilmesini hızlandırdıklarını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Wang, Avrupa'nın entegrasyonunu desteklediklerini kaydetti. Wang, AB'nin de Çin'in kalkınması ve yeniden canlanma hedefine olumlu ve dostane şekilde yaklaşıp Çin'e yönelik rasyonel ve pragmatik politikalar izlemesini temenni ettiklerini belirtti.

Wang, değişken ve çalkantılı uluslararası konjonktürde Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ortaklaşa desteklemek, uluslararası serbest ticaret sistemini korumak ve uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak üzere AB ile stratejik iletişim ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Prevot, Çin'in Belçika vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikasından duydukları memnuniyeti ve Çin ile kültürel ve halklar arası etkileşimlerin güçlendirilmesi umudunu da dile getirdi.

Tek Çin ilkesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit eden Prevot, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ifade etti.

Prevot, AB-Çin ilişkileri konusunda ise mevcut karmaşık ve gergin jeopolitik ortamda, hem AB hem de Çin'in çok taraflılığı desteklediğini ve uluslararası hukuku koruduğunu vurgulayarak iki tarafın, bir sonraki AB-Çin liderler toplantısını zorlukları ortaklaşa çözüme kavuşturmak üzere iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

İki lider, ortak ilgi alanlarına giren sıcak gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde de bulundu.